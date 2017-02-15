Получившая шесть ножевых ранений женщина сама добежала до больницы

Эта жуткая история произошла 22 декабря 2016 года. 27-летний сын нагрянул к матери, проживающей в частном доме по улице Советской в городе Урюпинске Волгоградской области, и с порога, схватив нож, кинулся на мать. Молодой человек нанес собственной матери шесть ударов ножом, однако женщина сумела убежать от изверга. Находясь в состоянии болевого шока, она сумела самостоятельно добраться до райбольницы. Пострадавшая пешком преодолела более двух километров, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Volga-day.ru.

В больнице женщине была оказана экстренная медицинская помощь. По словам врачей, с такими ранениями головы, груди и поясницы у пострадавшей практически не было шансов выжить, но к счастью, она быстро оказалась в больнице. В настоящее время жизнь 46-летней жительницы Урюпинска находится вне опасности.

Сын был задержан в тот же вечер. Прибывшие по адресу оперативники застали парня сидящим за компьютером и жующим яблоко. По словам злоумышленника, причиной расправы стало то, что мать настаивала на том, что парню следует уверовать в бога, чему тот всячески противился. Кроме того, оказалось, что урюпчанин страдает шизофренией, однако прежде он никогда не проявлял агрессии.

Молодого человека поместили в психиатрическую больницу. После проведенного курса терапии его задержали за попытку убийства. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В том случае, если судебно-психиатрическая экспертиза признает парня невменяемым, то его отправят на принудительное лечение.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России