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В Волгограде загорелся склад с бытовой химией и канцтоварами Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.02.2017 08:05

В Волгограде загорелся склад с бытовой химией и канцтоварами

Крупный пожар произошел сегодня ночью в Ворошиловском районе города Волгограда.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, около 4-х часов ночи 16 февраля поступил тревожный звонок о пожаре в Ворошиловском районе на улице Кирпичной. Горело складское помещение с канцелярскими товарами и бытовой химией. Пожарные расчеты 1-го отряда федеральной противопожарной службы в 7 утра локализовали горение.

При пожаре никто не погиб и не пострадал. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Надира Коннова
ФОТО: Дмитрий Бессонов

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