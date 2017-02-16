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|В Волгограде загорелся склад с бытовой химией и канцтоварами
|Скандалы и ЧП Волгоград
|16.02.2017 08:05
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, около 4-х часов ночи 16 февраля поступил тревожный звонок о пожаре в Ворошиловском районе на улице Кирпичной. Горело складское помещение с канцелярскими товарами и бытовой химией. Пожарные расчеты 1-го отряда федеральной противопожарной службы в 7 утра локализовали горение.
При пожаре никто не погиб и не пострадал. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.
Надира Коннова
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