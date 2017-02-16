В Волгограде водитель автобуса 5а сбил девушку

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на очевидцев происшествия, в Советском районе Волгограда в районе остановки общественного транспорта "Зеленое кольцо" водитель автобуса 5а сбил девушку. Для пострадавшей очевидцы, находившиеся в этот момент поблизости, вызвали скорую помощь.

- Пришел на остановку, а там много народу, и девушка окровавленная лежит. Автобус №5а сбил. Жесть. Перекресток, где был авторынок на Зеленом Кольце. Девушка живая. Вызвал скорую, - сообщил один из очевидцев.

Отметим, что автобус 5а курсирует по маршруту остановки "Тулака" до микрорайона Родниковая долина.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Надира Коннова