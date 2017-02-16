ОАО ЕДКММ
В Волгограде водитель автобуса 5а сбил девушку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.02.2017 09:10

В Волгограде водитель автобуса 5а сбил девушку

Инцидент произошел в Советском районе города около 6:45 в четверг, 16 февраля.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на очевидцев происшествия, в Советском районе Волгограда в районе остановки общественного транспорта "Зеленое кольцо" водитель автобуса 5а сбил девушку. Для пострадавшей очевидцы, находившиеся в этот момент поблизости, вызвали скорую помощь.

- Пришел на остановку, а там много народу, и девушка окровавленная лежит. Автобус №5а сбил. Жесть. Перекресток, где был авторынок на Зеленом Кольце. Девушка живая. Вызвал скорую, - сообщил один из очевидцев.

Отметим, что автобус 5а курсирует по маршруту остановки "Тулака" до микрорайона Родниковая долина.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Надира Коннова

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru