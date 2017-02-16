Пропавшего накануне 6-летнего ребенка нашли на другом конце города

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, пропавшего 15 февраля 6-летнего мальчика в Тракторозаводском районе удалось спустя несколько часов обнаружить в Красноармейском районе Волгограда.

Напомним, в Волгограде накануне около 16:00 пропал шестилетний местный житель. Мальчик бесследно исчез в тот момент, когда проходил с матерью по подземному переходу, расположенному у остановки общественного транспорта "3-я школа". Перепуганная женщина незамедлительно обратилась за помощью в полицию. В течение нескольких часов ребенка искали родители и правоохранители.

Оказалось, что мальчик сел в автобус, направлявщийся в Красноармейский район. На конечной остановке ребенка обнаружила кондуктор, именно она и сообщила в полицию о найденном мальчике. Малыша в целости и сохранности доставили матери. Жизни и здоровью ребенка в настоящий момент ничего не угрожает.

Надира Коннова