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Пропавшего накануне 6-летнего ребенка нашли на другом конце города Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.02.2017 09:29

Пропавшего накануне 6-летнего ребенка нашли на другом конце города

В среду в Тракторозаводском районе Волгограда пропал 6-летний мальчик. Ребенка удалось найти уже спустя несколько часов.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, пропавшего 15 февраля 6-летнего мальчика в Тракторозаводском районе удалось спустя несколько часов обнаружить в Красноармейском районе Волгограда.

Напомним, в Волгограде накануне около 16:00 пропал шестилетний местный житель. Мальчик бесследно исчез в тот момент, когда проходил с матерью по подземному переходу, расположенному у остановки общественного транспорта "3-я школа". Перепуганная женщина незамедлительно обратилась за помощью в полицию. В течение нескольких часов ребенка искали родители и правоохранители.

Оказалось, что мальчик сел в автобус, направлявщийся в Красноармейский район. На конечной остановке ребенка обнаружила кондуктор, именно она и сообщила в полицию о найденном мальчике. Малыша в целости и сохранности доставили матери. Жизни и здоровью ребенка в настоящий момент ничего не угрожает.

Надира Коннова

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