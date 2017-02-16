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Под суд идет камышанин, который зарезал семейную пару Печать
Скандалы и ЧП
16.02.2017 09:44

Под суд идет камышанин, который зарезал семейную пару

В ходе застолья между мужчиной и супругами вспыхнула ссора, которая переросла в поножовщину. После убийства мужчина спрятал тела в колодце, а затем вывез за город.

Следственный комитет по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Камышина. Он обвиняется в убийстве двух местных жителей.

По данным уголовного дела, 26 октября 2016 года к камышанину в гости пришла семейная пара. В ходе застолья между хозяином дома и гостьей вспыхнула ссора.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, женщина проходила потерпевшей по уголовному делу о групповом изнасиловании. Одним из участников данного преступления был 17-летний сын камышанина.

Чтобы смягчить наказание несовершеннолетнему женщина запросила с отца 300 тысяч рублей.

Услышав данное предложение камышанин разозлился, схватил нож и стал наносить им смертельные удары сначала гостье, а затем и ее супругу.

После кровавого убийства мужчина решил спрятать тела супругов. Сначала он отнес их в колодец неподалеку от своего дома. Затем вывез на своем автомобиле на окраину города.

Следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. Теперь убийца будет ожидать суда.

Юлия Соболева
Фото: Следственный комитет

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