Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|За утро на одном и том же участке трассы произошло два лобовых ДТП
|Скандалы и ЧП Волгоград
|16.02.2017 10:26
|
На 50 километре трассы водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком «ГАЗ-2747».
В результате столкновения водитель «Лады» и его 36-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
30-летний мужчина за рулём «KIA», следуя в сторону Волгограда, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21144».
Удар стал роковым для водителя «четырнадцатой» — он погиб до приезда скорой. Его 28-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
10:26
За утро на одном и том же участке трассы произошло два лобовых ДТП
-
09:44
Под суд идет камышанин, который зарезал семейную пару
-
09:29
Пропавшего накануне 6-летнего ребенка нашли на другом конце города
-
09:10
В Волгограде водитель автобуса 5а сбил девушку
-
08:05
В Волгограде загорелся склад с бытовой химией и канцтоварами
-
05:52
Антон Шипулин первым стартует в индивидуальной гонке
-
05:11
Роман Широков сыграет за Россию на «Кубке Легенд» - 2017
-
02:54
Российские юноши начали сбор в Красногорске
-
15.02.2017 19:16
Волгоградцы могут поставить свою отметку на «Карте убитых дорог»
-
15.02.2017 17:29
В Общественной палате попытались обсудить культурные проблемы региона
-
15.02.2017 17:28
В 2017 году ЕГЭ и ГИА претерпят изменения
-
15.02.2017 16:22
Первую партию билетов на "Евровидение-2017" раскупили за 40 минут
-
15.02.2017 16:16
Мосгордума поддержала ограничение курения вейпов
-
15.02.2017 15:35
У жителей Волгоградской области изымают боеприпасы
Самое читаемое
-
09:44
Под суд идет камышанин, который зарезал семейную пару
-
09:29
Пропавшего накануне 6-летнего ребенка нашли на другом конце города
-
09:10
В Волгограде водитель автобуса 5а сбил девушку
-
08:05
В Волгограде загорелся склад с бытовой химией и канцтоварами
-
15.02.2017 15:02
Получившая шесть ножевых ранений женщина сама добежала до больницы
-
15.02.2017 12:58
Воры-домушники обчищали квартиры волгоградцев
-
15.02.2017 12:11
Волгоградский Роспотребнадзор уличили в волоките
Последние комментарии
-
Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости
-
«Матка арабской женщины – моё самое сильное оружие» (Ясир Арафат). Сейчас мы уже имеем более 10 ... >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
Главный плюс нового способа пополнения, это безналичный способ, потому что раннее всё это дело ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
Пашка Пашка как же так??????? Пусть земля Вам будет пухом!!!! P.S. Погибло трое парней. >>
-