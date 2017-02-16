За утро на одном и том же участке трассы произошло два лобовых ДТП



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, накануне в 06:50 51-летний мужчина за рулём «ЛАДА -219070» ехал в сторону Волгограда.

На 50 километре трассы водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком «ГАЗ-2747».

В результате столкновения водитель «Лады» и его 36-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

30-летний мужчина за рулём «KIA», следуя в сторону Волгограда, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21144».

Удар стал роковым для водителя «четырнадцатой» — он погиб до приезда скорой. Его 28-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.



Лилия Финько

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области