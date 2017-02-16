ОАО ЕДКММ
За утро на одном и том же участке трассы произошло два лобовых ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.02.2017 10:26

За утро на одном и том же участке трассы произошло два лобовых ДТП

15 февраля на 50 километре трассы «Волгоград — Астрахань» с интервалом в 1,5 часа случилось два дорожно-транспортных происшествия, одно из которых окончилось смертью для водителя.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, накануне в 06:50 51-летний мужчина за рулём «ЛАДА -219070» ехал в сторону Волгограда.

На 50 километре трассы водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком «ГАЗ-2747».

В результате столкновения водитель «Лады» и его 36-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

За утро на одном и том же участке трассы произошло два лобовых ДТП

Второе ДТП произошло чуть позднее — в 08:10 в том же месте с разницей в 10 метров, как уточнил замначальника ОИ и ОС ГУ МВД по Волгоградской области Корнаухов Антон Викторович.

30-летний мужчина за рулём «KIA», следуя в сторону Волгограда, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21144».

Удар стал роковым для водителя «четырнадцатой» — он погиб до приезда скорой. Его 28-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.


Лилия Финько

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru