Как стало известно "СоцИнформБюро" со ссылкой на СМИ, станцию метро "Новослободская" проверяют в данный момент на опасные для пассажиров предметы.

По словам представителя горячей линии столичной подземки, движение поездов на линии осуществляется в обычном режиме, задержек нет.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России