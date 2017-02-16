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В Москве проверяют станцию метро "Новослободская" на угрозу взрыва Печать
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16.02.2017 11:25

В Москве проверяют станцию метро

Правоохранительные органы в настоящее время проверяют станцию "Новослободская" Кольцевой линии Московского метрополитена на наличие опасных предметов.

Как стало известно "СоцИнформБюро" со ссылкой на СМИ, станцию метро "Новослободская" проверяют в данный момент на опасные для пассажиров предметы.

По словам представителя горячей линии столичной подземки, движение поездов на линии осуществляется в обычном режиме, задержек нет.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России

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