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|В Москве проверяют станцию метро "Новослободская" на угрозу взрыва
|Скандалы и ЧП Главные новости
|16.02.2017 11:25
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Как стало известно "СоцИнформБюро" со ссылкой на СМИ, станцию метро "Новослободская" проверяют в данный момент на опасные для пассажиров предметы.
По словам представителя горячей линии столичной подземки, движение поездов на линии осуществляется в обычном режиме, задержек нет.
Надира Коннова
ФОТО: МВД России
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