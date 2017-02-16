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В Волгограде задержана курьер, помогавшая обманывать пенсионеров Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.02.2017 11:31

В Волгограде задержана курьер, помогавшая обманывать пенсионеров

В Дзержинском районе задержана женщина, выступающая в роли посредника между мошенниками и их жертвами.

 

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 46-летняя жительница Ворошиловского района подозревается в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, волгоградка работала на аферистов, обманывающих пенсионеров.

Мошенники звонили волгоградцам и рассказывали, что их родные люди попали в ДТП. Помочь попавшим в беду и освободить их уголовного преследования, по заверению аферистов, можно было за деньги.

После этого женщина-курьер приезжала к пенсионерам за деньгами, а после переводила их на банковский счёт. Под такую схему мошенничества попали как минимум три пенсионерки Дзержинского района, передав курьеру в общей сложности 150 тысяч рублей.

Однако четвёртая потенциальная жертва не поверила аферистам и сообщила об инциденте в полиции. Передача денег курьеру осуществлялась под контролем оперативников.

Когда женщину задержали, она призналась, что нашла работу по объявлению в интернете. Она должна была забирать деньги у граждан и переводить на их указанный счёт. За свою работу волгоградка получала 10% от переведенной суммы.

В настоящий момент задержанная находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства данного преступления. Полицейские не исключают и другие эпизоды мошенничества.


Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ

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