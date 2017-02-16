Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, 15 февраля в станцию скорой помощи поступил вызов от горожанина, которому стало плохо после употребления алкоголя.

Бригада медиков прибыла по адресу. Когда женщина-фельдшер стала оказывать помощь пациенту, его собутыльник ударил врача.

В итоге женщине-фельдшеру, получившей травму головы, самой понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

Следует отметить, что в последнее время в России постоянно происходят случаи нападения на врачей.

Так, в минувшие выходные в Саратове пятеро мужчин набросились на девушку-фельдшера в попытке изнасиловать её. Как и во вчерашнем случае, медик приехала по вызову к больному мужчине.



Лилия Финько

Фото: архив СК РФ