Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера
|Скандалы и ЧП Главные новости
|16.02.2017 12:25
|
Бригада медиков прибыла по адресу. Когда женщина-фельдшер стала оказывать помощь пациенту, его собутыльник ударил врача.
В настоящее время злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).
Следует отметить, что в последнее время в России постоянно происходят случаи нападения на врачей.
Так, в минувшие выходные в Саратове пятеро мужчин набросились на девушку-фельдшера в попытке изнасиловать её. Как и во вчерашнем случае, медик приехала по вызову к больному мужчине.
Фото: архив СК РФ
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:25
Волгоградцы оказались радушными людьми
-
12:50
Волгоградский общественник отправил Володину изобличительное письмо
-
12:25
Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера
-
12:14
От аэропорта Волгограда до Волжского пустят поезда
-
11:31
В Волгограде задержана курьер, помогавшая обманывать пенсионеров
-
11:25
В Москве проверяют станцию метро "Новослободская" на угрозу взрыва
-
10:36
В Волгограде появится храм Ксении Петербургской
-
10:26
За утро на одном и том же участке трассы произошло два лобовых ДТП
-
09:44
Под суд идет камышанин, который зарезал семейную пару
-
09:29
Пропавшего накануне 6-летнего ребенка нашли на другом конце города
-
09:10
В Волгограде водитель автобуса 5а сбил девушку
-
08:05
В Волгограде загорелся склад с бытовой химией и канцтоварами
-
05:52
Антон Шипулин первым стартует в индивидуальной гонке
-
05:11
Роман Широков сыграет за Россию на «Кубке Легенд» - 2017
Самое читаемое
-
12:25
Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера
-
11:31
В Волгограде задержана курьер, помогавшая обманывать пенсионеров
-
11:25
В Москве проверяют станцию метро "Новослободская" на угрозу взрыва
-
10:26
За утро на одном и том же участке трассы произошло два лобовых ДТП
-
09:44
Под суд идет камышанин, который зарезал семейную пару
-
09:29
Пропавшего накануне 6-летнего ребенка нашли на другом конце города
-
09:10
В Волгограде водитель автобуса 5а сбил девушку
Последние комментарии
-
В Волгограде появится храм Ксении Петербургской
-
Может лучше завод починить? >>
-
-
Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости
-
«Матка арабской женщины – моё самое сильное оружие» (Ясир Арафат). Сейчас мы уже имеем более 10 ... >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
Главный плюс нового способа пополнения, это безналичный способ, потому что раннее всё это дело ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
Пашка Пашка как же так??????? Пусть земля Вам будет пухом!!!! P.S. Погибло трое парней. >>
-