

Как сообщили ИА «СоцИнфомБюро» в пресс-службе регионального управления МВД, полицейские проводят спецоперацию «Арсенал», в ходе которой был задержан 31-летний ранее неоднократно судимый волгоградец.



При обыске в его гараже было обнаружено 4 обреза охотничьих ружей, более 70 патронов различного калибра, граната Ф-1, пять пистолетов, а также магазины и составные части оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Стоит отметить, что аналогичный случай произошёл в Тракторозаводском районе. 44-летний волгоградец оборудовал в своей квартире тайник с оружием и боеприпасами времён Великой Отечественной войны.

А на днях у жителя области, а также жителя Волгограда полицейские изъяли огнестрельные патроны.





Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области