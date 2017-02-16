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|Бывший уголовник хранил в гараже арсенал оружия
|Скандалы и ЧП Волгоград
|16.02.2017 14:35
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По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).
Стоит отметить, что аналогичный случай произошёл в Тракторозаводском районе. 44-летний волгоградец оборудовал в своей квартире тайник с оружием и боеприпасами времён Великой Отечественной войны.
А на днях у жителя области, а также жителя Волгограда полицейские изъяли огнестрельные патроны.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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