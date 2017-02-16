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Бывший уголовник хранил в гараже арсенал оружия Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.02.2017 14:35

Бывший уголовник хранил у себя в гараже арсенал оружия

Полицейские продолжают изымать незаконное оружие у волгоградцев. На этот раз под вниманием оперативников оказался житель Красноармейского района.


Как сообщили ИА «СоцИнфомБюро» в пресс-службе регионального управления МВД, полицейские проводят спецоперацию «Арсенал», в ходе которой был задержан 31-летний ранее неоднократно судимый волгоградец.

При обыске в его гараже было обнаружено 4 обреза охотничьих ружей, более 70 патронов различного калибра, граната Ф-1, пять пистолетов, а также магазины и составные части оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Тайник в квартире

Задержанному грозит заключение до четырёх лет.

Стоит отметить, что аналогичный случай произошёл в Тракторозаводском районе. 44-летний волгоградец оборудовал в своей квартире тайник с оружием и боеприпасами времён Великой Отечественной войны.

А на днях у жителя области, а также жителя Волгограда полицейские изъяли огнестрельные патроны.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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