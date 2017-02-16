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Бандиты с битами избили и ограбили жителя Михайловки Печать
Скандалы и ЧП
16.02.2017 15:19

Бандиты с битами избили и ограбили жителя Михайловки

Двум рецидивистам из Михайловки грозит до 12 лет тюрьмы за разбой. Преступники ворвались в дом, избили хозяина битами и забрали личные вещи.

Несколько дней назад в дежурную часть города Михайловка обратился 57-летний мужчина. Она сообщил, что в его дом ворвались неизвестные и избили его битами.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, злоумышленники похитили из дома потерпевшего 18 тысяч рублей и мобильный телефон.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать бандитов. Грабителями оказались два ранее неоднократно судимых брата в возрасте 33 и 36 лет.

В момент задержания полицейским удалось изъять у рецидивистов только похищенный мобильный телефон. Деньги к тому времени братья успели спустить на на алкоголь.

В результате в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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