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|Бандиты с битами избили и ограбили жителя Михайловки
|Скандалы и ЧП
|16.02.2017 15:19
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Несколько дней назад в дежурную часть города Михайловка обратился 57-летний мужчина. Она сообщил, что в его дом ворвались неизвестные и избили его битами.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, злоумышленники похитили из дома потерпевшего 18 тысяч рублей и мобильный телефон.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать бандитов. Грабителями оказались два ранее неоднократно судимых брата в возрасте 33 и 36 лет.
В момент задержания полицейским удалось изъять у рецидивистов только похищенный мобильный телефон. Деньги к тому времени братья успели спустить на на алкоголь.
В результате в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей.
Юлия Соболева
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