Жители поселка 2-й километр уже несколько месяцев жалуются на громкоговорители, установленные на топливно-заправочной станции "Лукойл". Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Волга-Каспий", осенью 2016 года на заправке изменилась форма расчета за отпускаемое топливо. Именно тогда жители 2-го километра и начали испытывать дискомфорт. По словам одного из жителей, в конце 2015 года заправка была полностью перестроена, обновили посты, помещение магазина. Жители против этого ничего не имели против. "Дискомфорт начался осенью прошлого года, когда топливо стали продавать по постоплате. По новым правилам автомобилист подъезжает к заправке, его заправляют работники АЗС и только потом он вносит деньги за бензин. После того, как клиент рассчитался, кассир-операционист объявляет по громкоговорителю, что, к примеру, "вторая колонка оплачено". Причем, все это происходит круглосуточно. Днем и ночью жители близлежащих домов во всех деталях знают, что и как происходит на заправке. Сейчас зима и окна в домах закрыты, чего же ждать летом?" – цитирует "СоцИнформБюро" слова волгоградца. Стоит отметить, что в Москве подобная схема оплаты существует уже несколько лет. Автолюбители подъезжают к заправке, открывают бензобак и идут себе спокойно в магазин. Там они ждут, когда их вызовут для оплаты. При этом никаких объявлений по громкоговорителям нет. Система постоплаты в данный момент на территории Волгоградского региона действует как "пилотный проект". Заправок, работающих по новой форме расчета, всего пять. Тем жителям, которым приходится жить бок о бок с громкоговорителем, удовольствия от этого мало. Жители 2-го километра уже не раз обращались к сотрудникам данной заправки с просьбой решить как-то проблему. Круглосуточно слушать обо всем происходящем на заправке им абсолютно не хочется. В ответ на это работники АЗС объясняют, что не в силах изменить свой порядок действий, так как это распоряжение начальства. Единственное, что они могут – это сделать громкость потише, однако спустя пару дней громкость рупора снова на прежнем уровне. В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь отметили, что данный факт не относится к деятельности полиции и должен рассматриваться на уровне районных администраций. По словам представителя ведомства, согласно действующему законодательству, данный объект имеет как разрешение на строительство, так и заключение на ввод в эксплуатацию. В документах предусмотрено наличие громкоговорителей. - Если рассматривать вопрос с точки зрения нарушения закона о тишине, то жителям необходимо обратиться в муниципалитет с жалобой. Уполномоченные сотрудники в порядке работы с обращениями должны будут выехать на место и провести замер громкости. По итогам этой проверки уже можно будет принять какое-либо решение, - заявили в региональном МВД. Адвокат Евгений Золотов полностью солидарен с правоохранителями. - Граждане вправе обратится в орган Роспотребнадзора с просьбой замерить уровень шума. В случае его превышения допустимым нормам, можно уже обратиться либо в районный орган местного самоуправления с заявлением о нарушении тишины и покоя граждан или в орган Роспотребнадзора с заявлением о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - заявил Золотов. Отметим, что в соответствии с действующим законодательством на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, уровень шума не должен превышать 90 дБ с 7:00 до 23:00 и 83 дБ с 23:00 до 7:00. По словам адвоката, по федеральному законодательству за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Кроме того, согласно Кодексу об административных правонарушениях, водителям транспортных средств запрещается устанавливать и использовать на дорогах общего пользования устройства, относящиеся к спецсигналам, в том числе и громкоговорящие устройства. Подобная мера применяется в целях соблюдения безопасности дорожного движения. Инструктор по вождению Андрей Захаров считает, что использование на проезжей части полноценного громкоговорителя отвлекает водителя. Он инстинктивно начинает искать источник звука и это сказывается на управлении транспортным средством. Водитель с малым опытом вождения может на короткий промежуток времени даже потерять контроль над управлением, что в результате может привести к дорожному происшествию. В данном случае компания просто обязана пойти людям навстречу, считает эксперт по управлению репутацией Андрей Рогов. - Компания должна пересмотреть свои положения об организации работы. На это не обязательно выделять огромные суммы: можно громкоговорители заменить на рации. Если же компания и дальше будет игнорировать просьбы людей, то рискует потерять не столько прибыль, сколько доверие и уважение своих клиентов, - заявил Рогов. < Предыдущая Следующая >