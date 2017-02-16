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|Работница ЗАГСа обманом женила мигрантов на местных жительницах
|Скандалы и ЧП
|16.02.2017 16:19
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Сегодня Центральный районный суд вынес приговор по делу об организации незаконной миграции.
Согласно материалам уголовного дела, в период с сентября по ноябрь 2014 года некий Асмик Авдалян, вместе со своим знакомым Оганесем Багдасаряном и бывшим специалистом отдела ЗАГС Дубовского района Анной Числовой незаконно оформляли пребывание иностранцев на территории России.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры, Авдалян и Багдасарян передавали Числовой копии паспортов иностранных граждан. После этого женщина оформляла поддельные свидетельства о заключении брака с иностранными гражданами.
Стоит сказать, что женщины при этом выбирались в случайном порядке и о своем фиктивном браке даже не знали.
Впоследствии на основании поддельных документов иностранцам выдавались разрешения на временное проживание в России.
Таким образом преступной группе удалось женить на россиянках граждан из республики Армения, Таджикистан и КНР.
В результате сегодня Центральный районный суд приговорил Авдаляна к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Уголовное дело в отношении Багдасаряна и Числовой находится на стадии судебного рассмотрения.
Юлия Соболева
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