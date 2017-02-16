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Работница ЗАГСа обманом женила мигрантов на местных жительницах Печать
Скандалы и ЧП
16.02.2017 16:19

Работница ЗАГСа обманом женила мигрантов на местных жительницах

Главный специалист ЗАГС вместе с подельниками организовывала незаконное пребывание на территории РФ иностранцев. Преступница подготавливала липовые свидетельства о браке без ведома женщин.

Сегодня Центральный районный суд вынес приговор по делу об организации незаконной миграции.

Согласно материалам уголовного дела, в период с сентября по ноябрь 2014 года некий Асмик Авдалян, вместе со своим знакомым Оганесем Багдасаряном и бывшим специалистом отдела ЗАГС Дубовского района Анной Числовой незаконно оформляли пребывание иностранцев на территории России.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры, Авдалян и Багдасарян передавали Числовой копии паспортов иностранных граждан. После этого женщина оформляла поддельные свидетельства о заключении брака с иностранными гражданами.

Стоит сказать, что женщины при этом выбирались в случайном порядке и о своем фиктивном браке даже не знали.

Впоследствии на основании поддельных документов иностранцам выдавались разрешения на временное проживание в России.

Таким образом преступной группе удалось женить на россиянках граждан из республики Армения, Таджикистан и КНР.

В результате сегодня Центральный районный суд приговорил Авдаляна к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Уголовное дело в отношении Багдасаряна и Числовой находится на стадии судебного рассмотрения.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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