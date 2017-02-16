Бизнесмен довёл до крайности молодую жену



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 35-летний селянин подозревается в ст.110 УК РФ («Доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего»).

Всё началось, когда в 2011 году директор одного из кафе, расположенного в рабочем поселке Городище, взял на работу 22-летнюю официантку.

Бизнесмен сразу же начал оказывать девушке знаки внимания, однако работница не поддавалась на ухаживания. Тогда мужчина перешёл к более действенным способам — начал избивать подчинённую. Через три недели мучений девушка наконец-то согласилась на отношения.

Спустя некоторое время молодая селянка поняла, что беременна от своего начальника. Мужчина настоял на сохранении ребёнка, однако продолжил поднимать руку на беременную подругу.

Через полтора года после рождения дочери пара стала жить вместе. Женщина наивно полагала, что совместная жизнь сможет смягчить буйный нрав мужчины.

Однако бизнесмен продолжил избивать и унижать свою жену. Более того, семейный тиран вскоре переключился на родственников жены, угрожая, что её мать и старшая сестра однажды «не дойдут» до дома.

Вскоре селянка попыталась подействовать на мужа с помощью закона — написала заявление, зафиксировав в больнице побои. Однако страх за себя и близких не дал женщине прийти на заседание суда.

Осенью 2016 года бизнесмен выехал по делам за границу, а его жена, воспользовавшись ситуацией, собрала вещи и переехала с дочерью к матери. Бизнесмен, узнав о том, что жена ушла от него, стал ежедневно терроризировать её, присылая sms с угрозами.

Помимо этого, женщина заметила за собой слежку, а коллеги сообщили, что на работе ею интересуются неизвестные молодчики.

Вскоре садист надавил на самое «слабое» место женщины, отобрав у неё их маленькую дочь. Встречаться с ребёнком бизнесмен «разрешил» только по выходным.

Загнанная такими обстоятельствами в угол, селянка решила наложить на себя руки.

«Выпив взятые в домашней аптечке три упаковки лекарственного препарата, она закрылась в своей комнате. К счастью, мать потерпевшей была дома и вовремя заметила, как состояние её дочери стремительно ухудшается. Вызвав врачей скорой помощи, она самостоятельно попыталась промыть желудок», - отметили в пресс-службе.

Прибывшие врачи экстренно госпитализировали женщину в больницу, где удалось спасти её жизнь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина, едва не отправивший жену в могилу, находится под стражей. Свою вину в содеянном задержанный не признает.





Аля Кукеева

Фото: архив СК РФ