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Стала известна причина смерти пропавшей волгоградки Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.02.2017 18:06

Стала известна причина смерти пропавшей волгоградки

Стали известные результаты судебно-медицинской экспертизы, которые пролили свет на загадочное исчезновение и смерть 26-летней Олеси Бондарчук.


Как сообщила ИА «СоцИнформБюро» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, Олесе Бондарчук нанесли побои, в результате которых она скончалась.

Также, по информации следствия, был задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

Как оказалось, в декабре 2016 года 29-летний житель Светлоярского района отправился с Олесей погостить в село Цаца к своим родителям. 27 декабря возлюбленные зашли на базу, где мужчина периодически подрабатывал, ремонтируя машины.

Сторож предприятия радушно встретил гостей и накрыл застолье. Во время распития алкоголя между Олесей и её молодым человеком произошла ссора.

Молодой человек поднял руку на девушку, и один из ударов пришёлся волгоградке в шею. Совсем скоро возлюбленные помирились, застолье продолжилось, а под утро компания легла спать.

Проснувшись, подозреваемый обнаружил, что девушка мертва. Он испугался и решил вывести тело девушки в лесополосу недалеко от Цацы. Отметим, что мужчина ранее уже имел судимость и находидлся в заключении. Родителям мужчина сообщил, что Олеся уехала.

С того момента никто не знал, где находится девушка. Лишь несколько очевидцев, когда тётя волгоградки забила тревогу, сообщили, что видели Олесю в компании незнакомца в маршрутке. Однако её местонахождение было для всех загадкой.

Тело девушки нашли только 14 февраля.

Согласно заключению судмедэксперта, смерть волгоградки наступила от механической асфиксии, развившейся в результате тупой закрытой травмы шеи.

В настоящее время подозреваемый задержан, свою вину он признаёт частично. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.


Лилия Финько

Фото: личная страница Олеси Бондарчук, социальная сеть "Одноклассники"

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