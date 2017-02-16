Стала известна причина смерти пропавшей волгоградки



Как сообщила ИА «СоцИнформБюро» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, Олесе Бондарчук нанесли побои, в результате которых она скончалась.

Также, по информации следствия, был задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

Как оказалось, в декабре 2016 года 29-летний житель Светлоярского района отправился с Олесей погостить в село Цаца к своим родителям. 27 декабря возлюбленные зашли на базу, где мужчина периодически подрабатывал, ремонтируя машины.

Сторож предприятия радушно встретил гостей и накрыл застолье. Во время распития алкоголя между Олесей и её молодым человеком произошла ссора.

Молодой человек поднял руку на девушку, и один из ударов пришёлся волгоградке в шею. Совсем скоро возлюбленные помирились, застолье продолжилось, а под утро компания легла спать.

Проснувшись, подозреваемый обнаружил, что девушка мертва. Он испугался и решил вывести тело девушки в лесополосу недалеко от Цацы. Отметим, что мужчина ранее уже имел судимость и находидлся в заключении. Родителям мужчина сообщил, что Олеся уехала.

С того момента никто не знал, где находится девушка. Лишь несколько очевидцев, когда тётя волгоградки забила тревогу, сообщили, что видели Олесю в компании незнакомца в маршрутке. Однако её местонахождение было для всех загадкой.

Тело девушки нашли только 14 февраля.



Согласно заключению судмедэксперта, смерть волгоградки наступила от механической асфиксии, развившейся в результате тупой закрытой травмы шеи.

В настоящее время подозреваемый задержан, свою вину он признаёт частично. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.



Лилия Финько

Фото: личная страница Олеси Бондарчук, социальная сеть "Одноклассники"