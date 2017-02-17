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|В Волжском маршрутка столкнулась с «Камазом»
|Скандалы и ЧП Волгоград
|17.02.2017 10:48
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На пересечении данных улиц водитель столкнулся с «Камазом», а затем — с ещё одной маршруткой. В результате удара у одной из маршруток оторвало дверь, а грузовик отбросило в сторону.
49-летний водитель ГАЗели и 16-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка.
Лилия Финько
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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