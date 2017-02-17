В Волжском маршрутка столкнулась с «Камазом»



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 49-летний вмужчина за рулём «ГАЗ-322132» следовал по ул. Б. Профсоюзов в сторону ул. Карбышева.

На пересечении данных улиц водитель столкнулся с «Камазом», а затем — с ещё одной маршруткой. В результате удара у одной из маршруток оторвало дверь, а грузовик отбросило в сторону.

49-летний водитель ГАЗели и 16-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.





Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"