Волгоградец самостоятельно изготовил ружье

На данный момент на территории области проходят оперативные мероприятия «Арсенал», которые направлены на выявление незаконного оборота огнестрельного оружия.

Так, в Кумылженском районе полицейским удалось изъять у 37-летнего местного жителя обрез двуствольного охотничьего оружия «ИЖ-58» 12 калибра.

Данное оружие не было зарегистрировано в базе. Экспертам криминалистического Центра МВД удалось установить, что ружье подвергалось самостоятельной переделке.

В Руднянском районе правоохранительные органы обнаружили у 46-летнего гражданина самодельное оружие.

После экспертизы было установлено, что данный предмет может даже совершать выстрелы из боеприпасов, состоящим из порохового заряда и снаряда диаметром до 6,7 мм.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот оружия, его частей и боеприпасов». Теперь жителям области грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, что вчера был задержан 31-летний ранее неоднократно судимый волгоградец. При обыске в его гараже было обнаружено 4 обреза охотничьих ружей, более 70 патронов различного калибра, граната Ф-1, пять пистолетов, а также магазины и составные части оружия.

А ранее полиция изъяла у 42-летнего гражданина патроны калибра 5,6-мм, предназначенные для стрельбы из гражданского нарезного охотничьего огнестрельного оружия.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области