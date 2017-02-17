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Вор-рецидивист попался в ловушку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
17.02.2017 11:39

Вор-рецидивист попался в ловушку

В Волгограде мужчина, решивший вернуться к своему уголовному прошлому, неожиданно для себя оказался в западне.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 15 февраля в 23:58 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных домов Советского района заперт вор.

Как оказалось, неизвестный мужчина залез в подвал дома, чтобы похитить продукты. Хозяин дома, заметив незнакомца, сразу же запер его в подвале.

Прибывшие полицейские без труда задержали вора-неудачника. Им оказался 38-летний ранее судимый за кражи и недавно освободившийся из заключения мужчина без определенного места жительства.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»).


Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ

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