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Реклама пивного ресторана была признана незаконной Печать
Скандалы и ЧП
17.02.2017 12:07

Реклама пивного ресторана была признана незаконной

Антимонопольная служба Волгоградской области признала ненадлежащей рекламу питейного заведения, в которой употребление алкоголя упоминалось как средство утоления жажды.

Вчера Волгоградским УФАС России было вынесено решение о признании рекламы пивного ресторана ненадлежащей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе надзорного органа, в тексте рекламного сообщения содержалось следующее: «Лучший ассортимент рыбы, пикантных закусок и пенных напитков собственного производства вас ожидает в сети магазинов «Пивная четверть». Вкуснейшая рыба холодного и горячего копчения, а также соленая, вяленая и прочие радости для жаркой поры. Сеть магазинов «Пивная четверть». Ждем всех, кого мучает жажда и потянуло на солененькое!».

Данная рекламная заставка транслировалась на одной из радиостанций Михайловского района.

Когда к рекламораспространителю обратились с претензией антипонопольщики, он пояснил, что в рекламе нет как таковой рекламы алкоголя. Также он сообщил, что словосочетание «пивная четверть» выступает в значении «бочка, пинта» и к алкоголю не имеет отношение.

Отметим, что в 19 веке «четверть» использовалась как мера объема жидкости, определяемая как ¼ ведра или 3,0748 литра, и использовалась главным образом для вино-водочной продукции.

Однако антимонопольный орган с доводами рекламодателя не согласился. Таким образом, реклама была признана наущающей законодательство, поскольку в ней было упоминание о том, что употребление алкогольной продукции является одним из способов утоления жажды.

Теперь рекламодателя будет ожидать крупный штраф за косвенную рекламу алкогольной продукции.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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