Двое волгоградцев продали чужой автокран за 1,6 млн рублей

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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в начале июня 2015 года двое жителей города Волгограда, 37 и 42 лет, предложили приобрести руководству коммерческого предприятия, расположенного в Московской области, автомобильный кран повышенной проходимости "Ульяновец". К слову, данная строительная техника волгоградцам не принадлежала, она находилась на балансе банкротившегося предприятия. О том, что регистрационные сделки в отношении этой техники были ограничены, обвиняемые потенциальных покупателей не известили. Злоумышленники попытались изготовить поддельные документы. Для этого они попросили одного из своих знакомых – владельца коммерческой фирмы – на время предоставить реквизиты его предприятия.
Вскоре на расчетный счет фирмы за приобретение техники покупатели перечислили 1 млн 607 тысяч рублей. Деньги обвиняемые обналичили и распорядились ими по собственному усмотрению.
- Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД в апреле 2016 года, - сообщили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье ч.4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Свою вину в содеянном обвиняемые не признали и причиненный ущерб не возместили. На имущество одного из волгоградцев наложили арест.
В настоящее время данное уголовное дело рассматривается в Волжским городском суде.
Надира Коннова
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