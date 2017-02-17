Полиция Камышина ищет очевидцев двух смертельных ДТП

Одна из аварий произошла 7 января 2017 года около 12 часов дня на 547 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград».

Напомним, что тогда 40-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Тойота Пассо» в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения для обгона. На «встречке» он совершил столкновение с машиной «Тойота Раф-4».

В результате аварии водитель «Тойота Пассо» и его 6-летний пассажир скончались на месте. Владелец и пассажирка «Тойота Раф-4» были госпитализированы.

Другая смертельная авария случилась 21 января около 13.30 на 457 километре трассы. 42-летняя женщина на «Киа Рио» не справилась с управлением авто и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Даф».

В результате ДТП водитель,15-летний несовершеннолетний пассажир и две женщины-пассажирки автомашины «Киа Рио» в возрасте 39 и 64 лет от полученных травм скончались.

Всех, кто что-либо знает об указанных авариях, просят сообщить в полицию.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»