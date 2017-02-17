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"Евровидение" в Киеве находится под угрозой срыва Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
17.02.2017 13:14

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В пятницу, 17 февраля, стало известно, что конкурс "Евровидение", который должен в 2017 году состояться в Киеве, находится под серьезной угрозой срыва.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на The New York Times, согласно некоторым данным, остается целый ряд вопросов по поводу проведения "Евровидения". В частности, не известно, были ли проведены тендеры на строительство звуковой сцены и деревни для гостей в Киеве должным образом.

Украинская команда организаторов якобы намерена бросить проект из-за того, что получила обвинения в коррупции. Кроме того, ранее "СоцИнформБюро" сообщало, что отправлена в отставку творческая команда, отвечающая за подготовку песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом написал один из организаторов конкурса Денис Блощинский в своем Facebook. Он заявил, что не намерен идти наперекор своим принципам и ценностям, поэтому он больше участвовать в подготовке "Евровидения" в Киеве не будет. К записи была приложена копия письма от исполнительных продюсеров проекта и членов команды организаторов, которые также не намерены продолжать свою работу.

Напомним, полуфиналы "Евровидения" запланированы на 9 и 11 мая 2017 года, финал должен состояться 13 мая.

Надира Коннова

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