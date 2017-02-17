Под Волгоградом «пятнадцатая» влетела под Камаз



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» очевидцы происшествия, водитель автомобиля «ВАЗ-2115», выезжая с автозаправки, не заметил «Камаз» и врезался в него.

В результате столкновения грузовик буквально подмял под себя легковушку. Зачинщик аварии и его пассажирка чудом остались живы, однако получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

Некоторые очевидцы утверждают, что аварию спровоцировала плёнка, установленная на водительской двери «пятнадцатой» вместо стекла.

По факту ДТП проводится проверка.



Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"