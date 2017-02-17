ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом «пятнадцатая» влетела под Камаз Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
17.02.2017 13:53

Под Волгоградом «пятнадцатая» влетела под Камаз

Авария случилась сегодня утром на трассе «Волгоград — Сызрань» вблизи Дубовки.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» очевидцы происшествия, водитель автомобиля «ВАЗ-2115», выезжая с автозаправки, не заметил «Камаз» и врезался в него.

В результате столкновения грузовик буквально подмял под себя легковушку. Зачинщик аварии и его пассажирка чудом остались живы, однако получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

Некоторые очевидцы утверждают, что аварию спровоцировала плёнка, установленная на водительской двери «пятнадцатой» вместо стекла.

По факту ДТП проводится проверка.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru