36-летний хуторянин ответит в суде за убийство матери и брата

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, 8 октября прошлого года Жуков распивал спиртное вместе со своим 30-летним сводным братом по месту их жительства. В какой-то момент родственники затеяли ссору по поводу раздела имущества.

В спор братьев вмешалась 64-летняя мать мужчин. Когда закончились все аргументы, Жуков схватил нож и стал наносить им удар за ударом в грудь младшего брата. Ударов было не менее шести. Сводный брат злоумышленника скончался на месте происшествия. Жуков решил расправиться и с родной матерью. Женщину он догнал уже на улице. Там он ударил её этим же ножом около двух раз в живот.

- Невольным свидетелем этого преступления стала местная жительница. Женщина в это время проходила мимо дома, где разыгралась семейная драма. Она сразу же сообщила о том, что случилось, местному участковому уполномоченному полиции. Спустя несколько минут полицейский прибыл к месту происшествия. Когда он увидел истекающую кровью женщину, он вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Ранения для матери, и для её младшего сына, оказались смертельными. Пожилая женщина скончалась в присутствии врачей, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном житель Серафимовичского района полностью признал.

Надира Коннова

ФОТО: СК России