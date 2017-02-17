В Волгограде вынесли приговор убийцам пенсионерок



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре Волгоградской области, подсудимые 21-летняя Таисия Купа, 29-летняя Наталья Пашкова и 32-летний Дмитрий Мурылёв признаны виновными по всем инкриминируемым им статьям.

Установлено, что в августе 2010 года Мурылёв и Пашкова ворвались в частный дом к 79-летней волгоградке. Мужчина избил бабушку, требуя от неё деньги. А после чего привязал умирающую пенсионерку к ножке дивана.

Затем грабители похитили различные ценности и деньги на общую сумму 8100 рублей и скрылись. Пенсионерка от полученных травм скончалась.

На следующее преступление вместе с Мурылёвым и Пашковой пошла их общая знакомая Таисия Купа.

В этом случае троица ворвалась в дом 83-летней жительницы Иловли. Мурылев и Купа задушили пенсионерку, а после похитили вещи и деньги на сумму свыше 20 тысяч рублей.

Спустя время преступников задержали и возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.162, п.п. «ж,з» ч.2 ст.105 и ч.4 ст.111 УК РФ.

Вину подсудимые так и не признали.

Мурылев был приговорён к 18 годам колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года. Пашкова — к 17 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Самая молодая из фигурантов, Таисия Купа, получила 9 лет и 9 месяцев колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ