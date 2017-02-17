Волгоградский фермер незаконно получил субсидию в размере 150 тысяч рублей

Сегодня апелляционная коллегия Волгоградского областного суда оставила без изменений решение Ленинского районного суда по делу о незаконном получении субсидии.

Согласно материалам суда, предприниматель Лазарева Г.И. решила получить субсидию в рамках целевой программы «Развитие мясного скотоводства Волгоградской области на 2013-2015 годы».

Женщина предоставила в региональное Министерство сельского хозяйства сведения о наличии у нее 156 голов крупного рогатого скота.

На основании указанных недостоверных сведений из бюджета Волгоградской области фермеру была перечислена субсидия в размере 156 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры, позже по данному факту была проведена проверка. Оказалось, что на самом деле у Лазаревой в наличии имелось всего около 90 голов скота.

В результате Ленинский районный суд постановил взыскать с фермера незаконно полученную разницу. Женщина попыталась оспорить решение суда, однако апелляция была оставлена без удовлетворения.

Теперь Лазаревой придется вернуть в казну денежные средства, полученные обманом.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress