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|В Старополтавском районе заживо сгорел селянин
|Скандалы и ЧП
|18.02.2017 10:31
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Около 2.50 ночи на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в селе Иловатка Старополтавского района.
Оказалось, что на улице Степной загорелся деревянный частный дом. К приезду спасателей у здания уже обрушилась кровля.
Ликвидировать горение огнеборцам удалось спустя почти час, в 3.07. На месте пожара был обнаружен мужчина 1965 года рождения.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, причина пожара пока устанавливается.
Юлия Соболева
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