В Старополтавском районе заживо сгорел селянин

Пожар вспыхнул в частном доме села Иловатка. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в горящем доме погибшего мужчину. Около 2.50 ночи на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в селе Иловатка Старополтавского района. Оказалось, что на улице Степной загорелся деревянный частный дом. К приезду спасателей у здания уже обрушилась кровля. Ликвидировать горение огнеборцам удалось спустя почти час, в 3.07. На месте пожара был обнаружен мужчина 1965 года рождения. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, причина пожара пока устанавливается. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >