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В Старополтавском районе заживо сгорел селянин Печать
Скандалы и ЧП
18.02.2017 10:31

В Старополтавском районе заживо сгорел селянин

Пожар вспыхнул в частном доме села Иловатка. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в горящем доме погибшего мужчину.

Около 2.50 ночи на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в селе Иловатка Старополтавского района.

Оказалось, что на улице Степной загорелся деревянный частный дом. К приезду спасателей у здания уже обрушилась кровля.

Ликвидировать горение огнеборцам удалось спустя почти час, в 3.07. На месте пожара был обнаружен мужчина 1965 года рождения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, причина пожара пока устанавливается.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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