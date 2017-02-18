В центре Волгограда насмерть сбили пенсионерку

Сегодня около 7 утра на пересечении улицы Невской и Новороссийской произошло смертельное ДТП.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по городу, 34-летний водитель легковушки напротив дома №4 по улице Невской сбил пенсионерку, которая переходила в неположенном месте на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии 78-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»