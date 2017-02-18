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В центре Волгограда насмерть сбили пенсионерку Печать
Скандалы и ЧП
18.02.2017 10:54

В центре Волгограда насмерть сбили пенсионерку

ДТП произошло в Центральном районе. Водитель на «ВАЗ-21214» совершил наезд на старушку, которая шла на красный сигнал светофора.

Сегодня около 7 утра на пересечении улицы Невской и Новороссийской произошло смертельное ДТП.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по городу, 34-летний водитель легковушки напротив дома №4 по улице Невской сбил пенсионерку, которая переходила в неположенном месте на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии 78-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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