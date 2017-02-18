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|В Волгограде водитель иномарки погиб, влетев на скорости в столб
|Скандалы и ЧП
|18.02.2017 11:36
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Страшное ДТП произошло около 4 утра на остановке «Больница Ильича» в Краснооктябрьском районе.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» очевидцы происшествия, волгоградец на Nissan Almera ехал на большой скорости. На ходу машину «повело» и водитель не справился с управлением.
В результате иномарка влетела в столб. От сильного удара автомобиль буквально намотало на опору.
Водитель Nissan погиб на месте. Один пассажир был в скором времени госпитализирован. Другой оказался зажат в машине и спасатели долго не могли его вызволить. Позже он был тоже доставлен в больницу.
На данный момент все обстоятельства смертельной аварии уточняются.
Юлия Соболева
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