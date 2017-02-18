В Волгограде водитель иномарки погиб, влетев на скорости в столб

Страшное ДТП произошло около 4 утра на остановке «Больница Ильича» в Краснооктябрьском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» очевидцы происшествия, волгоградец на Nissan Almera ехал на большой скорости. На ходу машину «повело» и водитель не справился с управлением.

В результате иномарка влетела в столб. От сильного удара автомобиль буквально намотало на опору.

Водитель Nissan погиб на месте. Один пассажир был в скором времени госпитализирован. Другой оказался зажат в машине и спасатели долго не могли его вызволить. Позже он был тоже доставлен в больницу.

На данный момент все обстоятельства смертельной аварии уточняются.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"