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Волгоградка ищет пропавшего отца Печать
Скандалы и ЧП ВолгоградОбщество
18.02.2017 14:29

Волгоградка ищет пропавшего отца

Мужчина вышел из своего дома в Тракторозаводском районе вчера утром и до сих пор не вернулся. Был одет в черную куртку, черную шапку и темные брюки.

Вчера около 8 часов утра 57-летний волгоградец Томарев Владимир Николаевич вышел из своего дома на улице Баумана и не вернулся.

Мужчина был одет в черные брюки, черную куртку и шапку. При себе у него не было ни паспорта, ни мобильного телефона.

Как сообщила ИА «СоцИнформБюро» дочь пропавшего Мария, Владимир являлся бывшим участником Афганской войны и имел проблемы с памятью.

На данный момент поиск по друзьям и знакомым мужчины, а также обращение в полицию не дали результатов.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владимира, дочь Мария просит позвонить по номеру 89610686831.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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