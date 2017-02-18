Волгоградка ищет пропавшего отца

Вчера около 8 часов утра 57-летний волгоградец Томарев Владимир Николаевич вышел из своего дома на улице Баумана и не вернулся.

Мужчина был одет в черные брюки, черную куртку и шапку. При себе у него не было ни паспорта, ни мобильного телефона.

Как сообщила ИА «СоцИнформБюро» дочь пропавшего Мария, Владимир являлся бывшим участником Афганской войны и имел проблемы с памятью.

На данный момент поиск по друзьям и знакомым мужчины, а также обращение в полицию не дали результатов.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владимира, дочь Мария просит позвонить по номеру 89610686831.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»