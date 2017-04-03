Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, в ходе обследования автомобиля "Мерседес-Бенц 230", принадлежащего гражданину Таджикистана, был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством – героином, массой 0,506 кг.

Следственное подразделение УФСБ России по Волгоградской области возбудило по данному факту уголовное дело. В отношении наркокурьера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс дополнительных оперативно-разыскных мероприятий, который направлен на установление всех участников и обстоятельств совершения преступления.

Надира Коннова

ФОТО: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области