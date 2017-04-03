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В "Мерседес-Бенце" гражданина Таджикистана обнаружили полкило героина Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.04.2017 13:55

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Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями регионального ГУ МВД России пресекли противоправную деятельность гражданина Таджикистана, причастного к организации канала доставки наркотических средств на территорию региона.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, в ходе обследования автомобиля "Мерседес-Бенц 230", принадлежащего гражданину Таджикистана, был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством – героином, массой 0,506 кг.

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Следственное подразделение УФСБ России по Волгоградской области возбудило по данному факту уголовное дело. В отношении наркокурьера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В настоящее время проводится комплекс дополнительных оперативно-разыскных мероприятий, который направлен на установление всех участников и обстоятельств совершения преступления.

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Надира Коннова
ФОТО: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области

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