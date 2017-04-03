Двое волгоградцев задержаны за автоподставы

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники полиции задержали двоих 30-летних жителей города Волгограда, подозреваемых в мошенничестве при получении страховок за несуществующие ДТП.

Волгоградцы в декабре прошлого года совершали инсценировки дорожно-транспортных происшествий с участием иномарок. Данные об инсценированных авариях и причиненном ущербе предприимчивые мужчины представляли в страховую компанию для получения компенсационных выплат.

- В настоящее время сотрудники полиции установили причастность жителей областного центра к совершению двух так называемых "автоподстав". В общей сложности волгоградцы рассчитывали получить около полумиллиона рублей. Служба безопасности страховой компании выявила подложные документы и незамедлительно сообщила о данном факте в полицию, - рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Законодательством за данные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

- В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений, - отметили в ведомстве.

Надира Коннова

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