В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагонах метро прогремели взрывы. Как сообщают очевидцы происшествия, на месте много жертв. В настоящее время на место трагедии выехали сотрудники экстренных и оперативных служб, а также силовых ведомств. Отметим, что в Санкт-Петербурге завершился форум ОНФ с участием президента Владимира Путина. Информагентство следит за дальнейшими событиями. Надира Коннова

ФОТО: Социальные сети Владимиру Путину доложено о взрыве в метпро Санкт-Петербурге. В Настоящее время лидер страны ннаходится в Стрельне. Путин встречается с белорусским лидером Александром Лукашенко На место происшествия прибыли первые экипажи скорой помощи и спасатели. Медики уже начали оказывать первую медицинскую помощь. По предварительным данным, в результате взрыва в Петербургском метро, по меньшей мере погибло 10 человек. По факту взрыва в метро Северной столицы Прокуратура г. Санкт-Петербурга организовала проверку На место происшествия для координации действий правоохранительных органов уже прибыл прокурор города Сергей Литвиненко. Ход доследственной проверки по данному факту поставлен на особый контроль прокурора города, - отмечается в официальном пресс-релизе ведомства. Журналист портала Волгапромэксперт Сергей Жуков заявил о том, что в настоящее время на Сенной площади по меньшей мере уже находится порядка восьми пожарных рассчетов. В настоящие время пожарные сворачивают рукава, что коссвенно свидетельствует о том, что угрозы возгорания нет. По сообщению пресс-службы Санкт-Петербургского метрополитена, в настоящее время 7 станций закрыты для доступа."На вход и выход закрыты станции "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор", - говорится в официальном сообщении. Из Смольного на место взрыва в метро выехал вице-губернатор Игорь Албин. Об этом корреспонденту «Росбалта» рассказали в его пресс-службе. На месте чиновник должен быть через 10 минут. В аппарате Албина отметили, что судя по фотографиям «все очень серьезно». На месте планируется организация оперативного штаба. При этом по всей стране пользователи интернета сообщают о парализации работы главного интернет-поисковика "Яндекса". Новостной агрегатор "Яндекс-Новости" не отвечает на запросы пользователей. «Сенная площадь» — станция петербургского метрополитена. Расположенная на линии между станциями «Технологический институт» и «Невский проспект».Станция открыта 1 июля 1963 года в составе участка «Технологический институт» — «Петроградская». Наименование получила из-за расположения на одноимённой площади. До 1 июля 1992 года носила название «Площадь Мира». Владимир Путин, который сейчас находится в Северной столице, заявил, что причины взрыва в метро в Петербурге пока неизвестны, рассматриваются все версии - и бытовые, и теракт. Слова президента, только что опубликовало агентство ТАСС. Также Владимир Путин, во время встречи с Александром Лукашенко в Стрельне выразил соболезнования всем пострадавшим в результате взрыва в метро. Помимо этого лидер государства сообщил, что региональная и федеральная власть окажет всю необходимую помощь жертвам и пострадавшим в результате проишествия. По сообщению Национального антитеррористического комитета взрыв в Петербургском метро прогремел сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь».«По указанию руководителя Оперативного штаба НАК к месту происшествия направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС.Производится эвакуация, оказывается помощь пострадавшим.Оперативным штабом координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административно-режимных и оперативно-розыскных мероприятий.Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ», - отмечается в официальном заявлении ведомства. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов прибыл прокурор города Сергей Литвиненко, об этом журналистам сообщили в Генпрокуратуре. Московский метрополитен сейчас принимает дополнительные меры безопасности после произошедшего взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом информирует Московский метрополитен в своем официальном твиттере. В сообщении говорится, что "Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности в рамках федерального закона о транспортной безопасности России". Уточняется, что московское метро готово оказать любую помощь в случае необходимости Петербурскому метро. 10 минут назад в Петербурге закрылись все станции метрополитена "В 15:40 все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход", - сообщила пресс-служба метро Санкт-Петербурга.При этом ранее сообщалось о закрытии восьми . Продолжает поступать разрозненная информация о количестве погибших. По оперативной информации, по меньшей мере 50 человек. Первых пострадавших уже доставляют в больницы города. Очевидцы на местах также сообщают о том, что взрывное устройство было небольшой мощности, однако было начинено поражающими элементами. Завершена эвакуация людей из петербургского метро, где произошел взрыв, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Для эвакуации раненных был задействован в том числе и вертолет. Для эвакуации пострадавших при взрыве в петербургском метро используются вертолеты.Один вертолет увозил пострадавших от станции "Технологический институт", а второй, предположительно, работал от станции "Садовая". В результате взрыва в Санкт-Петербурге среди пострадавших есть дети. В крайне тяжелом состоянии на вертолёте с места взрыва на станции метро "Сенная Площадь" уже эвакуирован один ребенок. По данным Лайфа, ещё двое детей ожидают госпитализации. В метро Санкт-Петербурга, как передает "Фонтанка.ру" обнаружено ещё одно взрывное устройство. В настоящее время его обезвреживают взрывотехники. "На станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство, которое сейчас обезвреживают", — говорится в сообщении издания. 63-летний музыкант Андрей Макаревич сообщил, что не думает отменять концерт в Петербурге сегодня, так как, по его словам, "не траур же", передает Лайф.ру. Выступление планируется в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича с программой "Идиш джаз". По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации. По сообщению в ведомства, в Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу, проводятся первоначальные следственные действия. По всей стране усилены меры безопасности на транспорте. ИА "Социнформбюро" ранее сообщало об ужесточении мер досмотра в московском метро, аналогичные меры предприняты в метрополитене Казани. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт после взрывов в метро. Большинство рейсов сейчас перенаправляются в московские воздушные гавани. По данным ВЦМК «Защита» по меньшей мере 7 человек точно погибли. 22 человека доставляются в лечебные учреждения города Санкт-Петербурга. Работа метрополитена приостановлена на всех станциях города, увеличено количество наземных транспортных средств для перевозки пассажиров. Для проведения эвакуации использвоался вертолет МЧС Ка-32. По другим данныс на месте взрывов в петербургском метро обнаружили 12 тел. Восемь из них в вагоне, два — на станции и еще два — в туннеле. Помимо этого, сотрудники экстренных служб нашли фрагменты тел. Продолжается работа на месте ЧП. Фракция ЛДПР выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших 3 апреля 2017 года в результате террористических актов в метрополитене города Санкт-Петербурга, об этом сообщается на официальном сайте партии. "Смерть людей – это всегда тяжелейшая и невосполнимая утрата. Мы разделяем всю боль и страдания каждой семьи, переживающей это чудовищное горе. Мы скорбим вместе с родственниками и близкими погибших", - отмечается в заявлении. Пользователи украинских соцсетей поглумились над взрывами в метро Санкт-Петербурга. Спустя считанные минуты после трагических событий в Санкт-Петербурге один из украинских пабликов в социальнйо сети "Вконтакте" успел поглумиться над пострадавшими и погибшими во время взрывов в петербургском метро. Позже картинка с надписью "За Русь в метро взорвусь" на фоне российского триколора все же была удалена. Социальная сеть Facebook запустила сервис "проверка безопасности". Пользователям предлагается возможность опубликовать статус, чт овы находитесь в безопасности после взрыва в метро. Уведомления о том, что ваш друг не пострадал, приходят автоматически всем взаимным фоловерам. Практически сразу после взрывов в Санкт-Петербурге в социальной сети Twitter появился хештег #PrayForStPetersburg. Пользователи сопровождают им свои слова сочувствия и скорби по поводу того, что произошло. С 2000 года в Московском метро в результате взрывов погибли 83 человека, общее число пострадавших – 373. 8 августа 2000 года в подземном переходе на Пушкинской площади сработало взрывное устройство. 5 февраля 2001 года произошел взрыв на станции «Белорусская». В мраморную скамью том была заложена бомба.6 февраля 2004 года прогремел взрыв на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». 31 августа 2004 года смертница совершила теракт у вестибюля станции «Рижская».26 марта 2010 года произошёл взрыв на станции метро «Лубянка». Сдетонировало взрывное устройство во втором вагоне. Второй взрыв произошел на станции метро «Парк культуры» в третьем вагоне поезда. Комитет по Здравоохранению заявил, что при взрыве в метро в Санкт-Петербурге пострадали 25 человек, в том числе один ребенок. После взрыва в метро запустили бесплатный автобус от Петроградки до Московской. Между тем, горожане говорят, что таксисты в этот час увеличили ценник в пять раз. Кроме того, в городе плохо работает мобильная связь, многие еще не смогли дозвониться до родных. Правоохранители не подтвердили обнаружение взрывчатки на станции "Площадь Восстания". Администрация Президента сообщает о том, что Владимир Путин уже начал получать доклады руководства спецслужб и ФСБ.- Будет сделано все для полного расследования случившегося в метро Петербурга, - сообщается в официальном twitter-аккаунте президента. Болельщики столичного футбольного клуба "Спартак" объявили 5 минут молчания на матче РФПЛ, выражая таким образом соболезнования родственникам и близким погибших при взрывах в метро в Санкт-Петербурге. В официальном аккаунте фанаты написали о том, что будут молчать первые 5 минут матча 21-го тура РФПЛ "Спартак" — "Оренбург", который состоится 3 апреля в 19:30 на столичной "Открытие-арене". Мобильные операторы принимают меры для недопущения сбоев связи в Санкт-Петербурге из-за взрыва в метрополитене. Об этом заявили в пресс-службах МТС и "Мегафона". В Петербурге в связи со взрывами открыли горячую линию. Узнать информацию о пострадавших можно по следующим телефонам: +7 (812) 299-99-99 — ГУ МЧС РФ по Петербургу, +7 (495) 983-79-01 — МЧС РФ, +7 (499) 216-99-99 — телефон доверия МЧС РФ. Очевидцы рассказали подробности ЧП в Санкт-Петербурге. «Я перешел со станции метро «Садовая» на «Сенную площадь», чтобы ехать в университет. Я почувствовал резкий запах дыма, предполагаю, что это был угарный газ. Было очень задымлено, и люди уже уходили. Из только что подъехавшего поезда все выходили, и по громкой связи объявляли, что всем необходимо подняться на улицу. Я тоже начал подниматься в тот момент, по крайней мере, не было паники, что было хорошо, так как люди смогли организованно подняться по эскалаторам на улицу. Хотя, конечно, все надышали угарным газом. Только на улице я понял, что произошла не какая-то авария, а что-то ужасное, так как к станции со всех концов города на Сенную площадь подъезжали пожарные расчеты, автомобили скорой помощи и полицейские машины», - рассказал в эфире радио Sputnik очевидец. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Семьям погибших в результате взрыве в метро в Санкт-Петербурге будет выплачено по 2,025 миллиона рублей. Об этом сообщил Национальный союз страховщиков ответственности. На данный момент в больницы Петербурга доставлены 23 пострадавших при взрывах в метро. В МВД России в настоящий момент рассматривается вопрос о введении в столице красного уровня террористической опасности. Эту тему обсудят на экстренном совещании руководства полиции Москвы, которое назначено на 17:00. По данным ВЦМК «Защита» в результате взрыва на станции метро пострадали 44 человека, из них 10 человек погибли, 34 человек, в том числе один ребенок госпитализированы в лечебные учреждения г. Санкт-Петербурга (28 чел., в т.ч. один ребенок в состоянии средней ст. тяжести и 6 чел. в тяжелом состоянии). Для перевозки пассажиров наземным транспортом выделены 160 автобусов. По сообщению пресс-службы администрации Петербурга, проезд до конца дня будет бесплатным Три станции метро в Москве оцеплены из-за подозрительных сумок. Около 17:00 на станции "Нагатинская" серой ветки метро обнаружили подозрительный предмет, найдена сумка на станциях "Савеловская" и еще одна - в поезде на станции "Угрежская" МЦК. В Генпрокуратуре взрыв в петербургском метро классифицировали, как теракт. В СМИ появилась информация о том, что бомбу в действие привел смертник. По мнению специалистов спецслужб, характер повреждений вагона метро говорит об использовании "пояса шахида". Аэропорт Пулково опроверг информацию о своем закрытии. В пресс-службе сообщили, что аэропорт открыт и самолеты принимаются и отправляются по расписанию. В аэропорту при этом усилили входной и предполётный досмотр. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко прибыл к станции метро, на которой прогремел взрыв и сообщил журналистам, что при взрыве погибли 10 человек, еще порядка 20 ранены НАК подтвердил информацию только об одном взрыве в петербургском метро. Официальный спикер МИД России Мария Захарова сообщила о дезинформации в СМИ США по поводу взрыва в метро Петербурга. По ее словам, Washington Times сопроводил новость фотографией с митинга 26 марта. Двое пострадавших при взрыве в метро, которые находились в коме, скончались больнице. Еще двоих пострадавших сейчас оперируют. Остальные пациенты, которые были доставлены после взрыва в больницы находятся в удовлетворительном состоянии или средней степени тяжести. Об этом сообщили в Мариинской больнице. Единая Россия выразила соболезнвоания всем пострадавшим в результате взрыва на станции Петербургского метрополитена. "Уверены, что правоохранительным органам удастся определить причину этого чудовищного происшествия и виновные понесут заслуженное наказание", - отмечается в заявлении опубликованном на сайте партии. Национальный антитеррористический комитет (НАК) потребовал от российских СМИ прекратить уже распространять домыслы о взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский. Чиновник сказал, что тиражирование непроверенной информации нервирует граждан. Общероссийский народный фронт и участники Медиафорума ОНФ – журналисты со всех регионов страны выражают соболезнования семьям и друзьям погибших в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга."Это событие является шоком для всей страны и невосполнимой утратой. В ходе взрывов пострадали невинные люди, кто-то так и не вернулся домой, к своим родным и близким. Необходимо установить все причины этого страшного события и сделать все для того, чтобы впредь подобные трагедии не повторялись", - отмечается на официальном сайте фронта. Взрыв произошел в момент завершения програмной части форума " Правда и Справедливость", по предварительным данным никто из участников форума не пострадал. Источник РЕН ТВ сообщил, что взрывное устройство, обнаруженное на станции метро Петербурга "Площадь Восстания" было замаскировано под огнетушитель. Устройство находилось под скамейкой. Взрывотехники уже обезвредили его. Взрывчатка была начинена поражающими элементами. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, подтвердил обезвреживание взрывного устройства на станции метро "Площадь восстания" в Санкт-Петербурге. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность дорожного движения в Санкт-Петербурге уже на четыре балла выше обычного - она достигает восьми баллов. Пользователи "Яндекса. Навигатор" сообщают, что перекрыты улицы вблизи станции метро "Технологический университет", а именно на Московском проспекте от Садовой улицы до набережной Обводного канала, а также на всех перпендикулярных улицах. Медленнее обычного сейчас движение на Невском проспекте и на набережной Обводного канала. Ожидается, что к вечернему часу пик ситуация дополнительно осложнится. Пресс-служба подземки сообщает, что пригородные электропоезда будут бесплатно возить пассажиров в пределах Петербурга в связи с закрытием метро из-за взрыва в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Москвичи несут цветы и свечи к представительству правительства Санкт-Петербурга в столице в память о погибших в результате взрыва в питерском метро. После взрыва в метро в северной столице наступил настоящий транспортный коллапс. Закрыты все станции подземки, а на городских магистралях зафиксированы пробки в девять баллов. В связи с этим, в социальной сети "Вконтакте" запустили хэштег для тех, кому нужно в Петербурге добраться до дома. Пользователи, готовые бесплатно подвести попутчиков, ставят в своих сообщениях хештэг #домой. Камеры видеонаблюдения в метрополитене Санкт-Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва. Сообщается, что бомба находилась в портфеле, оставленном в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Стали известны личности шестерых раненых в метро Санкт-Петербурга. Облонская А., 1997 г.р. Постнов С., 1976 г.р. Золнов М., 58 лет Мелибоев Н. Ульянов Д. Александра З., 15 лет. У всех пострадавших осколочно-взрывные ранения, все они находятся в тяжёлом состоянии. Следователи допрашивают сотрудников метрополитена и очевидцев по делу о взрыве в петербургском метро. Рамзан Кадыров назвал взрыв в метро Санкт-Петербурга чудовищным терактом. «Организаторы и исполнители должны быть установлены и понести самое суровой наказание. Преступники, посягающиеся на жизнь ни в чем неповинных людей, не заслуживают пощады и жалости, отношение к ним должно быть не просто жёстким, а жестоким. Увещеваниями убедить этих нелюдей невозможно. Террористы стремятся подчинить своей воле весь мир, посеять страх, хаос, неуверенность в завтрашнем дне. Ответом должна стать сплочённость народа против общего врага. В этот тяжёлый для руководства и жителей Петербурга день я заявляю, что мы скорбим вместе с вами, мы готовы встать рядом с вами, если это потребуется. Я выражаю соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - отмечается в официальном Instagram-аккаунте лидера Чечни. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что грамотные действия машиниста поезда, в вагоне которого произошел взрыв в метро в Санкт-Петербурге, позволили предотвратить большего числа жертв. По её словам, полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, однако машинист принял абсолютно правильное решение не останавливать поезд и доехать до станции. Это позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. В связи с произошедшими в Петербурге событиями, Комитет по образованию решил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях и перевести их сегодня в особый режим работы. Так, образовательным учреждениям предписано усилить контроль за пропускным режимом во всех зданиях, провести дополнительно тестирование систем безопасности и обследовать прилегающие территории. Кроме того, в связи со сложной транспортной ситуацией все школы и детские сады сегодня будут работать в особом продлённом режиме, чтобы дети смогли дожидаться своих родителей. На сайте Администрации Санкт-Петербурга опубликована временная схема движения общественного транспорта."Оперативно открыто движение по временным автобусным маршрутам №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю линии метро соответственно. В связи с перекрытием движения транспорта на перекрёстке Московского и Загородного проспектов, автобусы будут направлены в объезд этого участка.Схемы временных маршрутов можно посмотреть на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».В оперативном режиме за счёт «горячего» резерва на данный момент усилены все основные маршруты СПб ГУП «Горэлектротранс».Весь наземный «социальный» транспорт работает бесплатно. Кондукторы и водители будут проинструктированы по мере прибытия на конечные станции. Организован бесплатный проезд в пригородных электропоездах в черте города". - Отмечается на сайте мэрии. В Санкт-Петербурге объявили трехдневный траур — с 4 по 6 апреля. Соответствующее распоряжение дал губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. В настоящее время пожарно-спасательными подразделениями МЧС, совместно с экстренными службами проводится обследование линий метрополитена. Всего было эвакуировано более 1200 человек, об этом сообщило МЧС России.На сайте ведомства отмечается, что всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 1000 человек и около 300 единиц техники, в том числе от МЧС России более 300 человек и 40 единиц техники, включая вертолет Ка-32.«Совместно со спасателями на станциях метро работают медицинские бригады Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России (ВЦЭРМ). Кроме того, при необходимости во ВЦЭРМ подготовлены дополнительные места для приема пострадавших, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи», - отмечается в пресс-релизе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать тщательную проверку по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».-В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Следователи изымают все предметы, имеющие значение для расследования, допрашивают очевидцев, - сообщается на сайте СК. ИА "Социнформбюро" завершает текстовую трансляцию. Следите за обновлениями в ленте новостей. < Предыдущая Следующая >