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Появились видео с места взрыва в Санкт-Петербурге Печать
Скандалы и ЧП
03.04.2017 16:05

Появились видео с места взрыва в Санкт-Петербурге

Очевидцы публикуют в социальных сетях фото и видео с места взрыва. Владимир Путин, который сегодня находится в северной столице, дал официальный комментарий.

Владимир Путин прокомментировал взрывы на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт-1», в которых погибло около 10 человек, в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

- Неизвестны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет. Естественно, всегда рассматриваются все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера. Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло, - заявил лидер страны.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Отметим, что ИА «СоцИнформБюро» ведет прямую трансляцию.

Юлия Соболева
Фото, видео: социальная сеть "Вконтакте", YouTube

 

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