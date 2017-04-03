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|03.04.2017 16:56
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В Instagram-аккаунте киевской девушки появилось фото с предсказанием о будущих взрывах на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт-1», в которых погибло около 10 человек.
Девушка опубликовала фотографию неизвестного предмета с подписью «Давненько не было терактов», а также хештегами #бомба#теракт#людейнадолюбить.
Данную запись девушка опубликовала 8 часов назад, предположительно за 6 часов до взрывов в метро Санкт-Петербурга.
Однако пользователи сомневаются в подлинности данного сообщения, поскольку социальная сеть Instagram позволяет менять текст после опубликования фото. Кроме этого, вызывает сомнение, что девушка вообще проживает на территории Киева и может быть связана с терактом.
Юлия Соболева
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