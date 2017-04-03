В Instagram-аккаунте киевской девушки появилось фото с предсказанием о будущих взрывах на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт-1», в которых погибло около 10 человек.

Девушка опубликовала фотографию неизвестного предмета с подписью «Давненько не было терактов», а также хештегами #бомба#теракт#людейнадолюбить.

Данную запись девушка опубликовала 8 часов назад, предположительно за 6 часов до взрывов в метро Санкт-Петербурга.

Однако пользователи сомневаются в подлинности данного сообщения, поскольку социальная сеть Instagram позволяет менять текст после опубликования фото. Кроме этого, вызывает сомнение, что девушка вообще проживает на территории Киева и может быть связана с терактом.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»