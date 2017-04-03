Волгоградцам нелегально продавали боевое оружие через интернет

В ходе мониторинга сети Интернет прокуратура Красноармейского района выявила сайт магазина, на котором можно было приобрести оружие без разрешения, лицензии и справок.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры, вход на сайт был свободным, не требовал даже предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием ресурса и скопировать информацию мог любой желающий.

В результате прокуратура обратилась в суд с заявлением о запрете нелегального интернет-магазина с оружием. По решению суда он был закрыт органами Роскомнадзора.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress