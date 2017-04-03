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Полиция устроила погоню за пьяным жителем Камышина. ВИДЕО Печать
Скандалы и ЧП
03.04.2017 18:27

Полиция устроила погоню за пьяным жителем Камышина. ВИДЕО

Сотрудникам МВД удалось задержать 26-летнего камышанина, который сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

2 апреля 2017 года около 17 часов сотрудникам ДПС «Камышинский» поступило сообщение о том, что по городу двигается автомобиль «ВАЗ 2109» с пьяным водителем. Обнаружить машину инспекторам удалось на улице Королева.

На требование сотрудников полиции об остановке водитель отечественного авто попытался скрыться в жилом квартале. В результате инспекторы организовали его преследование.

При помощи нескольких нарядов ДПС шального камышанина удалось заблокировать. При освидетельствовании факт алкогольного опьянения был подтверждён.

В ходе проверки документов выяснилось, что ранее водитель уже был пойман пьяным за рулем. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Юлия Соболева
Фото: МВД Камышинский

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