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В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
03.04.2017 23:16

Предполагаемый подрывник

В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в понедельник привел в действие взрывное устройство в вагоне Санкт-Петербургского метро.

На фотографии молодой человек движется в направлении поезда. На фото отчетливо видно, что лямки рюкзака скреплены между собой. Эксперты заявляют, что это очень напоминает волгоградский сценарий - молодой человек с рюкзаком, в зоне поражения все, кто находились за его спиной. По словам источника, знакомого с ходом расследования, на месте теракта обнаружены фрагменты тела молодого человека.

О самом парне известно крайне мало, так, по предварительным данным, он является уроженцем Киргизии. Студент - учащийся одного из техникумов Северной столицы. Некоторое время назад парень вернулся из поездки на малую Родину, где предположительно и был завербован.

Информация о других участниках теракта не подтвердилась. Молодой человек, фотографию которого ранее публиковали СМИ, добровольно явился в отделение полиции, где заявил о своей непричастности к взрыву в метро.

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