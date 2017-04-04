За прошедшие сутки от пожаров погибли 2 человека

3 апреля около 10 вечера на пульт пожарной службы поступило сообщение о возгорании в Городищенском районе в поселке Песковатка. На улице Центральная в двухэтажном доме загорелись домашние вещи.

Ликвидировать возгорание удалось через 20 минут. На месте был обнаружен погибший мужчин 1978 года рождения, а также пострадавшая женщина 1938 года. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Позже около 00 часов поступило сообщение о пожаре на территории СНТ «Здоровье химика» в Волжском. Спасателям удалось обнаружить в горящей даче погибшего мужчину 1959 года рождения. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress