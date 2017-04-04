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За прошедшие сутки от пожаров погибли 2 человека Печать
Скандалы и ЧП
04.04.2017 10:25

За прошедшие сутки от пожаров погибли 2 человека

Смертельные трагедии произошли минувшей ночью в Городищенском районе и в Волжском.

3 апреля около 10 вечера на пульт пожарной службы поступило сообщение о возгорании в Городищенском районе в поселке Песковатка. На улице Центральная в двухэтажном доме загорелись домашние вещи.

Ликвидировать возгорание удалось через 20 минут. На месте был обнаружен погибший мужчин 1978 года рождения, а также пострадавшая женщина 1938 года. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Позже около 00 часов поступило сообщение о пожаре на территории СНТ «Здоровье химика» в Волжском. Спасателям удалось обнаружить в горящей даче погибшего мужчину 1959 года рождения. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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