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В Волгограде задержали наркодилеров-оптовиков Печать
Скандалы и ЧП
04.04.2017 10:50

В Волгограде задержали наркодилеров-оптовиков

Сотрудникам МВД по Волгоградской области удалось задержать членов преступной группы, которые занимались сбытом крупных партий наркотиков.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое жителей Тракторозаводского района в возрасте 23 и 25 лет. Молодые люди занимались подготовкой тайников и закладок на севере Волгограда.

Наркотические средства подозреваемые приобретали через интернет, расфасовывали его на более мелкие партии, а затем распространяли.

Поймать закладчиков удалось в гаражном боксе в Дзержинском районе. В ходе обыска правоохранители обнаружили четыре пакета с наркотиками синтетического происхождения общим весом 750 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средства в крупном размере». Максимальное наказание за данное преступление – 20 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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