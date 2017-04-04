В петербургском метро в вагоне поезда произошел взрыв. Трансляция
В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в в....
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|В Волгограде задержали наркодилеров-оптовиков
|Скандалы и ЧП
|04.04.2017 10:50
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В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое жителей Тракторозаводского района в возрасте 23 и 25 лет. Молодые люди занимались подготовкой тайников и закладок на севере Волгограда.
Наркотические средства подозреваемые приобретали через интернет, расфасовывали его на более мелкие партии, а затем распространяли.
Поймать закладчиков удалось в гаражном боксе в Дзержинском районе. В ходе обыска правоохранители обнаружили четыре пакета с наркотиками синтетического происхождения общим весом 750 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средства в крупном размере». Максимальное наказание за данное преступление – 20 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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