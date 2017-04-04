В Волгограде задержали наркодилеров-оптовиков

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое жителей Тракторозаводского района в возрасте 23 и 25 лет. Молодые люди занимались подготовкой тайников и закладок на севере Волгограда.

Наркотические средства подозреваемые приобретали через интернет, расфасовывали его на более мелкие партии, а затем распространяли.

Поймать закладчиков удалось в гаражном боксе в Дзержинском районе. В ходе обыска правоохранители обнаружили четыре пакета с наркотиками синтетического происхождения общим весом 750 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средства в крупном размере». Максимальное наказание за данное преступление – 20 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области