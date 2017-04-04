Пенсионер переходил дорогу в неустановленном месте. Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Красноармейском районе 3 апреля в 05:36 29-летний водитель на автомобиле "ВАЗ-21134" двигался по автодороге "Волгоград-Котельникова-Сальск" со стороны улицы Плеханова в сторону поселка Кирова. На 5 км автодороги водитель сбил 78-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте трагедии. Надира Коннова < Предыдущая Следующая >