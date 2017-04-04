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На юге Волгограда водитель на "ВАЗ-21134" насмерть сбил 78-летнего пешехода Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.04.2017 11:20

На юге Волгограда водитель на

Пенсионер переходил дорогу в неустановленном месте.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Красноармейском районе 3 апреля в 05:36 29-летний водитель на автомобиле "ВАЗ-21134" двигался по автодороге "Волгоград-Котельникова-Сальск" со стороны улицы Плеханова в сторону поселка Кирова. На 5 км автодороги водитель сбил 78-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте трагедии.

Надира Коннова

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