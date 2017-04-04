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Подрывника питерского метро искали судебные приставы Печать
Скандалы и ЧП
04.04.2017 12:13

Подрывника питерского метро искали судебные приставы

Молодой человек, который подозревается в совершении террористического акта в метро Санкт-Петербурга, имел неоплаченные штрафы.

Подозреваемый Джалилов Акбаржон Акрамжанович 1995 года рождения являлся уроженцем Киргизии и обучался в одном из техникумов Северной столицы. Некоторое время назад он вернулся из поездки на Родину, где предположительно был завербован.

По предварительным данным, именно этот молодой человек 3 апреля 2017 года привел в действие самодельное взрывное устройство на станции «Сенная площадь».

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», юноша имел неоплаченные штрафы ГИБДД.

Подрывника питерского метро искали судебные приставы

В банке данных исполнительных производств за ним значится два штрафа за нарушения ПДД, которые он совершил еще 2015 году.

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