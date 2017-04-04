Подрывника питерского метро искали судебные приставы

Подозреваемый Джалилов Акбаржон Акрамжанович 1995 года рождения являлся уроженцем Киргизии и обучался в одном из техникумов Северной столицы. Некоторое время назад он вернулся из поездки на Родину, где предположительно был завербован.

По предварительным данным, именно этот молодой человек 3 апреля 2017 года привел в действие самодельное взрывное устройство на станции «Сенная площадь».

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», юноша имел неоплаченные штрафы ГИБДД.

В банке данных исполнительных производств за ним значится два штрафа за нарушения ПДД, которые он совершил еще 2015 году.