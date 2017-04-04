Полиция разыскивает мать обнаруженного на улице 5-летнего ребенка

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Волгограде устанавливают местонахождение матери малолетнего ребенка, обнаруженного на улице вечером в понедельник.

3 апреля около 18:00 в полицейский участок в Тракторозаводском районе Волгограда мужчина привел малолетнего ребенка. По его словам, мальчик, на вид которому около 5 лет, вечером находился на улице один. Малыш обращался к прохожим и спрашивал, как ему проехать в микрорайон Спартановка. Мальчик рассказал волгоградцу, что он потерялся.

Инспекторы по делам несовершеннолетних доставили ребенка в детское медицинское учреждение. Сейчас он сейчас находится под наблюдением врачей.

В ходе дальнейших мероприятий полиция установила данные о личности ребенка и его матери. Однако о местонахождении 28-летней женщины до сих пор не известно. С момента обнаружения на улице мальчика, никаких заявлений о его розыске в полицию никто не подавал.

Полиция продолжает искать родителей мальчика. Тех, кто обладает информацией о их местонахождении, просьба сообщить в полицию.

Надира Коннова

ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области