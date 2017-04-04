СК России сообщает последние данные по теракту в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

На очередном оперативном совещании Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственно-оперативной группы, работающей на месте взрыва поезда метро на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь».

- Установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются. На данный момент количество жертв составило 14 человек, число потерпевших и степень причиненного их здоровью вреда устанавливаются в рамках уголовного дела, назначены необходимые медицинские экспертизы, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», взрыв совершил Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. По предварительным данным, он являлся уроженцем Киргизии и обучался в одном из техникумов Северной столицы. Некоторое время назад он вернулся из поездки на Родину, где предположительно был завербован исламскими радикалами.

Также стало известно, что на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство.

На данный момент следователи продолжают допросы свидетелей, проводят осмотр, изымают записи с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие.

Юлия Соболева

Фото, видео: Следственный комитет России