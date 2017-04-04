ОАО ЕДКММ
СК России сообщает последние данные по теракту в Санкт-Петербурге. ВИДЕО Печать
Скандалы и ЧП
04.04.2017 14:00

СК России сообщает последние данные по теракту в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Александру Бастрыкину отчитались о результатах последних часов работы на месте взрыва метро Санкт-Петербурга.

На очередном оперативном совещании Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственно-оперативной группы, работающей на месте взрыва поезда метро на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь».

- Установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются. На данный момент количество жертв составило 14 человек, число потерпевших и степень причиненного их здоровью вреда устанавливаются в рамках уголовного дела, назначены необходимые медицинские экспертизы, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», взрыв совершил Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. По предварительным данным, он являлся уроженцем Киргизии и обучался в одном из техникумов Северной столицы. Некоторое время назад он вернулся из поездки на Родину, где предположительно был завербован исламскими радикалами.

Также стало известно, что на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство.

На данный момент следователи продолжают допросы свидетелей, проводят осмотр, изымают записи с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие.

Юлия Соболева
Фото, видео: Следственный комитет России

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru