Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, несколько дней назад в полицию с заявлением о краже обратилась 28-летняя волгоградка. Заявительница рассказала, что обнаружила в квартире пропажу золотых сережек после ухода своей знакомой.

Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемую в совершении данного преступления. Злоумышленницей оказалась 36-летняя безработная жительница Ворошиловского района. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что похищенное она уже сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила.

Оказалось, что в тот день приятельницы распивали спиртные напитки в квартире потерпевшей. Дождавшись момента, пока хозяйка жилища уснет, гостья похитила пару золотых сережек, которые лежали на полке шкафа, а после скрылась.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Надира Коннова