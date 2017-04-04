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Следственный комитет подтвердил данные ИА «СоцИнформБюро» о питерском террористе Печать
Скандалы и ЧП
04.04.2017 16:12

Следственный комитет подтвердил данные ИА «СоцИнформБюро» о питерском террористе

Установлена личность молодого человека, совершившего взрыв в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», взрыв совершил Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. По предварительным данным, он являлся уроженцем Киргизии и обучался в одном из техникумов Северной столицы. Некоторое время назад он вернулся из поездки на Родину, где предположительно был завербован исламскими радикалами.

Известно, что студент работал в одном из суши-баров Санкт-Петербурга, а также имел неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.

Сегодня следователи официально подтвердили данную информацию. На месте трагедии были обнаружены генетические следы Джалилова. Эти же следы сотрудники СК нашли на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».

- Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек совершил теракт в вагоне и оставил сумку с взрывчаткой на станции метро «Площадь Восстания», - сообщает СК.

Напомним, теракт произошел в понедельник, 3 апреля, около 14:40 на перегоне между станциями метро Технологический институт и Сенная площадь. В результате взрыва, по последним данным, погибли 14 человек. Десятки пострадавших продолжают оставаться в больницах. Взрыв произошел по завершению медиафорума ОНФ "Правда и Справедливость", который в тот момент проходил в Санкт-Петербурге. В нем принимал участие президент России Владимир Путин.

Следственный комитет подтвердил данные ИА «СоцИнформБюро» о питерском террористе

 

Следственный комитет подтвердил данные ИА «СоцИнформБюро» о питерском террористе

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