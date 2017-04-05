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Пьянка супругов привела к поножовщине Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.04.2017 02:45

Пьянка супругов привела к поножовщине

 Очередное происшествие на почве алкогольного опьянения произошло в Волгограде.


В больницу Краснооктябрьского района города Волгограда был доставлен 56-летний мужчина, у которого медики диагностировали ножевое ранение в области живота, о чем сразу сообщили в правоохранительные органы.

По «горячим следам» сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершенном преступлении. Ею оказалась 55-летняя жена потерпевшего. Выяснилось, что накануне супруги совместно употребляли алкогольные напитки. Как нередко случается, в процессе между родными друг другу людьми возник бытовой конфликт, который супруга «решила» при помощи кухонного ножа.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Данная статья предусматривает срок наказания до десяти лет лишения свободы.

Евгений Иванов

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