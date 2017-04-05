Пьянка супругов привела к поножовщине

В петербургском метро в вагоне поезда произошел взрыв. Трансляция
В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в в....
В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге
В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в по....
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По «горячим следам» сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершенном преступлении. Ею оказалась 55-летняя жена потерпевшего. Выяснилось, что накануне супруги совместно употребляли алкогольные напитки. Как нередко случается, в процессе между родными друг другу людьми возник бытовой конфликт, который супруга «решила» при помощи кухонного ножа.
Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Данная статья предусматривает срок наказания до десяти лет лишения свободы.
Евгений Иванов
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