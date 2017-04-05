Информация об угрозе нового взрыва в метро Петербурга не подтвердилась

По состоянию на 10-23 ст. Сенная площадь и переходы полностью открыты.

Согласно данным пресс-службы метрополитена, опасных предметов не обнаружено. Напомним в 10 утра, 5 апреля, в своем официальном Telegram-канале пресс-служба Петербургской подземки опубликовала сообщение о поступившем анонимном сообщении. После чего доступ на станцию, а также в переходы на станцию Садовая и Спасская были закрыты. В ходе осмотра станции и переходов, предметов угрожающих жизни и здоровью посетителей не обнаружено. < Предыдущая Следующая >