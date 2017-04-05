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Волонтеры просят помощи в поиске страдающего потерей памяти волгоградца Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.04.2017 11:12

Волонтеры просят помощи в поиске страдающего потерей памяти волгоградца

78-летний мужчина в ночь с 3 на 4 апреля вышел из дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Как сообщили "СоцИнформБюро" волонтеры поискового отряда, требуются добровольцы для поиска 78-летнего Василия Ивановича Недосеко. Уже вторые сутки местонахождение мужчины неизвестно. Страдающий потерей памяти пенсионер вышел из дома в поселке Вишневая Балка Краснооктябрьского района ночью 4 апреля и до сих пор не вернулся.

В ночь исчезновения седовласый пожилой человек был одет в зеленую рубашку с длинным рукавом, спортивные штаны синего цвета с белыми полосками, светло-коричневые тапочки и черную кепку. Рост мужчины - 174 см.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят обратиться в полицию. Телефон для связи с волонтером: 89177216316.

Надира Коннова
ФОТО: "ЛизаАлерт".

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