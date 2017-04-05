В петербургском метро в вагоне поезда произошел взрыв. Трансляция
В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в в....
В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге
В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в по....
|ФСБ опровергла информацию о возможном теракте в Волгограде
|Скандалы и ЧП
|05.04.2017 11:28
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Накануне в ряде СМИ появилась информация со ссылками на анонимные источники в органах безопасности о возможных терактах в нескольких городах России, в том числе и в Волгограде.
Сегодня на официальном сайте ФСБ России сообщается о том, что данные заявления журналистов являются недостоверными.
Информационный центр НАК, а также Центр общественных связей ФСБ просит обращать внимания только на официальные сообщения органов безопасности и не верить слухам.
Напомним, что ложные заявления стали появляться после теракта, который произошел 3 апреля около 14.40 на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге. Уже известно, что в вагоне метро взрыв совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Некоторое время назад он вернулся из поездки на Родину, где предположительно был завербован исламскими радикалами.
Юлия Соболева
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