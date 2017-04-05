ФСБ опровергла информацию о возможном теракте в Волгограде

Накануне в ряде СМИ появилась информация со ссылками на анонимные источники в органах безопасности о возможных терактах в нескольких городах России, в том числе и в Волгограде.

Сегодня на официальном сайте ФСБ России сообщается о том, что данные заявления журналистов являются недостоверными.

Информационный центр НАК, а также Центр общественных связей ФСБ просит обращать внимания только на официальные сообщения органов безопасности и не верить слухам.

Напомним, что ложные заявления стали появляться после теракта, который произошел 3 апреля около 14.40 на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге. Уже известно, что в вагоне метро взрыв совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Некоторое время назад он вернулся из поездки на Родину, где предположительно был завербован исламскими радикалами.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress